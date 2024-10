Durante la puntata di Verissimo, Sophie Codegoni ha svelato finalmente tutta la sua verità sul presunto flirt con l’amato attore di Élite, Arón Piper.

La verità di Sophie Codegoni su Arón Piper

Fino a pochi mesi fa si è parlato con grande insistenza del presunto flirt tra Sophie Codegoni e l’attore di Élite, molto amato dal pubblico Arón Piper. Ne sono emerse indiscrezioni di qualsiasi tipo, ma nessuno dei due era mai uscito ufficialmente allo scoperto per confermare o smentire i gossip.

Oggi a Verissimo non solo l’attrice di Endless Love, Neşe Baykent! Abbiamo finalmente conosciuto la verità e a svelarla è stata proprio Sophie Codegoni, ospite di Silvia Toffanin. La conduttrice, incuriosita dal pettegolezzo, ha dato la possibilità alla giovane influencer di raccontare come sono andate davvero le cose:

“Ma l’attore Arón Piper l’hai visto o anche questa è una trovata dei giornali?”, ha chiesto incuriosita la padrona di casa a Verissimo. Da qui è finalmente arrivata la verità da parte di Sophie Codegoni, che ha confessato come stanno realmente le cose:

“Io credo che dietro a ogni articolo ci sia qualcosa di vero. Non sarò qui ipocrita a dire… Però sicuramente si sa anche che molte volte vengono dette tante cose senza sapere. In questo caso è stato fatto. Tante storie che neanche io ho vissuto e mi sono stupita del fatto che le sapessero gli altri e non io”.

Sophie Codegoni ha proseguito: “Sicuramente è una persona che conosco, piacevole, penso che tutti quando siamo in giro con qualcuno ci presentiamo e facciamo una chiacchierata. Quindi assolutamente conosco questa persona, ma è stato detto molto di più di quella che è la verità!”.

Infine Sophie Codegoni ha ribadito che conosce Arón Piper ed è una persona molto a modo: “Non so altro”.

Ma oggi come va l’amore? Sophie Codegoni è innamorata? L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che attualmente si sta concentrando su sé stessa, sulla sua bambina e il suo lavoro. Poi se un giorno dovesse arrivare anche una nuova relazione, l’accoglierà sicuramente, ma non sta cercando una storia al momento.