Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

Amici 23

Oggi nel corso della puntata di Amici 23 Giovanni ha eseguito il compito assegnatogli in settimana da Alessandra Celentano. Il ballerino tuttavia è risultato insufficiente e gli è stata così sospesa la maglia.

L’esibizione di Giovanni ad Amici 23

Non mancano le discussioni oggi ad Amici 23. In questi giorni, come chi ha seguito il daytime sa bene, Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Giovanni, che si è così preparato al meglio della sue potenzialità. Tuttavia fin dal primo momento è apparso evidente che la coreografia preparata dalla maestra era fuori dalla portata del ballerino, che ciò nonostante per tutta la settimana ha dato il suo massimo.

Oggi così in puntata Giovanni ha eseguito il compito, che tuttavia non ha convinto la Celentano. La maestra infatti ha dato all’allievo di Todaro 1 e mezzo, e lo stesso prof ha ritenuto il compito insufficiente. Tuttavia Raimondo fin da subito ha affermato di non voler sospendere la maglia al suo allievo e a quel punto è scoppiata la polemica.

Alessandra Celentano infatti ha dichiarato che, secondo il suo punto di vista, il comportamento di Todaro non sarebbe stato d’insegnamento per Giovanni e a intervenire è stato anche Zerbi, che si è trovato d’accordo con la sua collega. A quel punto lo stesso Giovanni ha deciso di consegnare di sua spontanea volontà la maglia a Raimondo e ha così lasciato lo studio di Amici 23.

Ciò nonostante il prof ha lasciato intendere che restituirà la felpa al ballerino, che di conseguenza non lascerà la scuola.