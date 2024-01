NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

Amici 23

Poco fa a conquistare il pubblico di Amici 23 è stata Martina. La cantante infatti con la sua esibizione ha infiammato lo studio e non è mancata la standing ovation.

Standing ovation per Martina ad Amici 23

Anche oggi non mancano le emozioni ad Amici 23. Come ogni settimana, anche nel corso della nuova puntata gli allievi della scuola si stanno mettendo alla prova con le gare di canto e ballo, dando il massimo per convincere a pieno la giuria e i professori. A salire sul palco è stata anche Martina, che da diverse settimane è una allieva del talent show di Maria De Filippi.

Fin dal primo momento, come chi segue attentamente il programma ben sa, la giovane artista ha attirato l’attenzione su di sé per via del suo immenso talento. Oggi così, nel corso della sua nuova performance, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Martina infatti ha scelto di esibirsi con una cover di Mariah Carey. La cantante ha saputo infiammare lo studio di Amici 23 e non è mancata una standing ovation da parte di tutto il pubblico. L’allieva di Anna Pettinelli, visibilmente emozionata, ha così ringraziato i presenti per il sostegno.

Anche la giuria ha speso bellissime parole per Martina che senza dubbio è una delle allieve più amate di questa edizione.