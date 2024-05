Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Purtroppo il guanto di sfida denominato “eccellenza” è stato annullato durante la settima puntata del Serale di Amici 23. Ecco la motivazione.

La sfida annullata ad Amici 23

Questa sera ad Amici 23 è stata mostrata la sfida derivato dal guanto voluto da Alessandra Celentano e che ha visto come protagonisti in suo ballerino e un cantante del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Alla fine sono stati scelti Dustin e Mida, il quale ha scritto delle barre dedicate alla madre. Ma chi è riuscito a vincere?

Prima di tutto dobbiamo fare un passo indietro e riportare alla mente perché la Celentano ha deciso di chiamare questo guanto di sfida “eccellenza”. La professoressa è convinta di avere nella sua squadra gli unici due veri talenti dell’edizione corrente di Amici e per tale ragione ha affermato:

“Le vostre scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza e vi sono rimasti solo due cantanti. A uno di loro lancio questo guanto: esibirsi in una cover a loro scelta con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, modificarla a loro piacimento. So che tra loro non ci sono eccellenze. […] Mi rivolgo anche alla giuria, con tanta stima, che non avrà dubbi a giudicare la vera eccellenza”.

La giuria di Amici 23 però ha avuto parecchi dubbi e infatti tutti e tre hanno deciso di annullare la sfida. Questo perché hanno reputato Mida e Dustin dei veri portenti e di conseguenza non sono riusciti a scegliere il migliore. Ecco perché poi è stata aggiunto un faccia a faccia in più che ha portato alla sconfitta di una delle due squadre.

Secondo voi chi si sarebbe meritato di vincere? Oppure vi trovate d’accordo con i giudici? Vi ricordiamo che tutta la puntata sarà disponibile su WittyTV.