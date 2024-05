Mida dedica una sua esibizione alla madre e commuove tutto il pubblico in studio: il dolce video

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Mida, durante il guanto di sfida “eccellenza” lanciato dalla maestra Celentano ha cantato un brano dedicando alcune barre alla madre. Ecco il tenero messaggio.

Mida dedica le barre alla madre

Nel corso di questa settimana Alessandra Celentano ha proposto un guanto di sfida del tutto innovativo, ovvero una sfida tra Dustin e un cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ovvero Mida o Sarah. Questo un estratto della lettera che è stata letta nel corso del daytime:

“Le vostre scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza e vi sono rimasti solo due cantanti. A uno di loro lancio questo guanto: esibirsi in una cover a loro scelta con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, modificarla a loro piacimento. So che tra loro non ci sono eccellenze. […] Mi rivolgo anche alla giuria, con tanta stima, che non avrà dubbi a giudicare la vera eccellenza”.

Alla fine la scelta è ricaduta su Mida e ha portato sul palco il brano degli anni ’60 “Portami a ballare“. Ha voluto fare una dedica alla madre nelle barre che ha scritto, perché l’ha voluta ringraziare per esserci sempre stata: “Vorrei dedicare questa esibizione a mia madre“.

Come ha detto nel daytime del 3 maggio, infatti, il suo sogno è sempre stato quello di vedere la mamma fiera: “Lei è fantastica“.

Questa performance è piaciuta davvero a tutto il pubblico e anche ai giudici. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per non perdervi tante altre news.