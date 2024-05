Anna Pettinelli non riesce a trattenere le lacrime dopo l’esibizione di Martina

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Anna Pettinelli si è commosso mentre Martina si è esibita sulle note di This is Me

Martina si è esibita in un guanto di sfida contro Sarah e la sua performance ha fatto commuovere Anna Pettinelli. Ecco le parole della sua insegnante.

Anna Pettinelli si commuove

La puntata numero sette di Amici 23 porta gli allievi a un passo dalla semifinale. Chi uscirà indenne da questo appuntamento del Serale, infatti, sarà molto vicino alla finalissima e alla possibile vittoria. Tuttavia questa sera ci sono state e ci saranno delle prove da superare, come per esempio il guanto di sfida che ha coinvolto le allieve di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Martina e Sarah si sono esibite in un guanto di sfida basato sull’estensione vocale e la prima ha saputo fare molto emozionare la sua professoressa. Questa si è messa a piangere dall’emozione nel momento in cui ha cantato “This is Me” e ha anche affermato che alla giovane cantante non le viene riconosciuto ciò che merita: “Sì, mi commuovo, Maria. Perché non le viene riconosciuto mai quello che si merita“.

Più e più volte, anche nel corso del daytime, vari giornalisti le hanno detto che le manca una nota moderna. Spesso le sue interpretazioni sono troppo classiche e potrebbe non esserci un mercato per lei fuori dalla scuola di Amici. Tuttavia Anna Pettinelli non ritiene che sia così e ogni giorno difende con le unghie e con i denti la sua protetta.

Staremo a vedere che cosa accadrà, nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.