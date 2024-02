Amici 23: Holden, Marisol e Martina accedono al Serale

NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2024

Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Amici 23 e ad accedere al Serale sono stati altri tre allievi: Holden, Marisol e Martina.

Tre nuovi allievi accedono al Serale di Amici 23

Mancano soltanto poche settimane alla fine del pomeridiano di Amici 23 e ormai è iniziata la corsa al Serale. I cantanti e i ballerini infatti stanno facendo il massimo per convincere i loro prof di riferimento, con la speranza di ottenere un posto per la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Fino a questo momento, come abbiamo visto, soltanto due allievi hanno già ottenuto la tanto ambita maglia dorata: Dustin e Gaia. Oggi però è arrivata una grande gioia per altri tre concorrenti.

Nel pomeriggio infatti si è svolta la registrazione di nuova puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 18 febbraio. In studio così non sono mancate le emozioni. Tre allievi infatti hanno raggiunto il loro obbiettivo.

Come riporta la pagina Amici News, Holden, Marisol e Martina hanno ottenuto l’accesso al Serale di Amici 23. I due cantanti, rispettivamente appartenenti a Rudy Zerbi e ad Anna Pettinelli, e la ballerina, di Alessandra Celentano, adesso possono dormire sonni tranquilli e iniziare ufficialmente la preparazione per la fase finale del programma.

Ma cosa accadrà nel corso delle ultime puntate del pomeridiano e chi altro otterrà la maglia d’oro? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento a domenica 18 febbraio alle ore 14.00, per un nuovo imperdibile appuntamento col talent show di Maria De Filippi.