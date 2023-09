Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

Il no di Varrese e Angelica a Beatrice

Dopo una nottata movimentata a seguito della lite (non andata in onda) tra Massimiliano Varrese e Valentina Modini, c’è stato un altro episodio quest’oggi che ha coinvolto l’attore e vede protagonista, suo malgrado, ancora una volta Beatrice Luzzi.

Come ogni martedì mattina per i concorrenti del Grande Fratello è il tempo di fare la spesa. Marco Fortunati e Alex Schwazer hanno radunato i compagni per leggere il comunicato, rendendo noto che il budget è di 200 Euro per questa settimana. Così Angelica Baraldi munita di carta e penna si è accomodata in veranda e ha iniziato a selezionare una lista dei prodotti da acquistare.

A fare compagnia alla ragazza modenese ci hanno pensato Massimiliano Varrese così come Marco Fortunati. Mentre Angelica ha continuato a leggere il foglio ad alta voce, coinvolgendo i suoi compagni, a un certo punto Marco ha voluto fare un piccolo appunto: “Ah.. la Bea chiedeva il pangrattato”.

Un po’ seccato Varrese ha domandato: “Per cosa?”, “Eh…Per gratinare…”, ha provato a dire timidamente Marco. Angelica a quel punto ha spiegato che Beatrice vorrebbe questo ingrediente per poter gratinare le verdure. Massimiliano come mostrato nel video sotto ha fatto un gesto con la mano come a dire: “Che dobbiamo farci?”. Non ha parlato ma ha lasciato intendere alla coinquilina di lasciare perdere e la Baraldi ha dato voce ai pensieri del suo amico: “Eh… sti c***i”.

Il gesto compiuto da Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi ha lasciato perplessi molti telespettatori all’ascolto. I sostenitori di Beatrice Luzzi, ma anche chi guarda il programma così per curiosità, hanno fatto presente che questo atteggiamento non è sicuramente carino. Non si tratta di certo di un segnale distensivo da parte dei due inquilini del Grande Fratello nei confronti della loro compagna d’avventura.

Non sappiamo ora se Marco andrà a riferire l’accaduto a Beatrice e soprattutto come reagirà lei nello scoprire che il pangrattato richiesto non è stato aggiunto alla lista. “In fondo si trattava di pochi euro”, ha fatto notare qualche fan del Grande Fratello.