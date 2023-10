Amici 23, Holy Francisco sbotta per il giudizio di Rkomi! Pettinelli lo manda in sfida

NEWS

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Amici 23

Holy Francisco sbotta ad Amici 23

Oggi pomeriggio nel daytime di Amici 23 abbiamo avuto modo di vedere cosa è successo nel post puntata. Holy Francisco non ha gradito l’ultimo posto in classifica rifilato da Rkomi, giudice della puntata: “Mi è mancata verità, come se avessi bisogno di approvazione”, ha detto il cantante di Insuperabile.

Rudy ha suggerito alla Pettinelli di mandare Holy Francisco in sfida e non Mida, perché se ha ricevuto qualche punto in più in classifica è dovuto alla gara precedente, ma non alle scelte del giudice esterno. La Pettinelli ha accettato. Questo ha mandato su tutte le furie l’allievo che si è sfogato. Quando Mida ha chiesto al suo compagno di Amici 23 se fosse o meno preoccupato, quest’ultimo ha chiesto di essere lasciato in pace: “Mi devi lasciare in pace, preferisco non dire niente. Non posso sentirmi dire che sono finto”.

Dal canto suo Mida ha riconosciuto il suo ultimo posto, spiegando però che con l’autotune sarebbe andata sicuramente meglio.

Durante una pausa Holy Francisco si sfoga con i suoi compagni… #Amici23 pic.twitter.com/sLS4Ci2YLG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2023

Nervoso poi Holy Francisco ha anche manifestato il timore di non piacere più alla sua insegnante e forse per questo lei vuole mandarlo in sfida. Così Anna Pettinelli ha incontrato il suo allievo di Amici 23 in sala prove. Secondo l’insegnante Rkomi non avrebbe capito Holy: “Ha visto il tuo muoverti esagerato per fare casino. Non ti ha capito e ti ha penalizzato. Mi hai divertito e non mi sei dispiaciuto”. Dal canto suo Holy Francisco ha detto di non aver apprezzato di passare per “finto”.

Così il cantante di Amici 23 si è spiegato, mentre la sua insegnante gli ha fatto notare che dopo gli ultimi posti in classifica di fila è giusto che lui si metta in gioco con una sfida. La Pettinelli crede che lui possa fare bene…

Holy Francisco ha paura di non piacere più alla sua prof Anna Pettinelli… #Amici23 pic.twitter.com/mkEFbN4tbY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2023

Tornato in casetta e informato tutti che farà la sfida, Holy Francisco ha avuto modo anche di chiarirsi con Mida, dopo il diverbio avuto nel post puntata di Amici 23.

In un momento di pausa in casetta Holy Francisco e Mida hanno modo di parlare e chiarirsi #Amici23 pic.twitter.com/QaKGQyhVH2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2023

In ogni caso anche Mida è andato in sfida e dunque entrambi dovranno dimostrare il loro valore. Vedremo se riusciranno a conservare il loro posto nella scuola di Amici 23.