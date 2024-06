Gossip

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Amici 23

Una nuova indiscrezione avrebbe rivelato quali sono i rapporti oggi tra Mida e Gaia dopo la loro esperienza ad Amici 23.

Il presunto rapporto tra Mida e Gaia

Come ben sappiamo Mida e Gaia sono stati entrambi allievi di Amici 23 e si sono innamorati. Purtroppo la loro storia non ha avuto un futuro perché il cantante ha preferito chiudere concentrandosi di più sulla propria musica. Una volta uscito dal talent però a Verissimo ha raccontato di non voler chiudere la porta alle possibilità:

“Della storia con Gaia rimane tutto il bello. Quello è un posto dove le emozioni si vivono tanto forti. L’amore è sempre bello da vivere. Quindi rimane del bello e rimane nel cuore.

Non posso che portarmelo per sempre. Fuori mai dire mai, sì. La vita è imprevedibile, ora siamo pieni di cose da fare, nuove e devo trovare un attimo il mio equilibrio, ma sì.. mai dire mai“.

E per un po’ di tempo i due, anche se forse solo in amicizia, sono stati avvistati insieme agli instore di Mida. Purtroppo però pare che le cose siano cambiate di recente e tra i due ci sia stata un’interruzione del rapporto. A rivelarlo in anteprima ci ha pensato Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram: “Mida e Gaia non si sentono più. Ultimamente avrebbero avuto dei dissapori“.

Il retroscena su Mida e Gaia dopo Amici 23

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo e, come al solito, dovremo aspettare di saperne di più dalle due parti coinvolte. Per tale ragione sarà meglio prendere queste informazioni con le pinze e rimanere in attesa. Per il momento né il cantante né la ballerina hanno rotto il silenzio in merito e i fan si domandano se mai lo faranno.

Noi ovviamente continueremo ad aggiornarvi per non farvi perdere alcun eventuale sviluppo.