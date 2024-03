NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Amici 23

Nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 Kia e Nahaze sono state eliminate. Tuttavia per le due cantanti è arrivata un’offerta inaspettata.

Kia e Nahaze lasciano Amici 23

Non mancano le emozioni oggi ad Amici 23. Siamo infatti nel pieno dell’ultima puntata del pomeridiano di questa edizione e finalmente sono state consegnate le ultime maglie del Serale. La fase finale del talent show di Maria De Filippi inizierà ufficialmente sabato 23 marzo e andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Tuttavia, come sappiamo già da qualche tempo, oggi due allieve sono state eliminate. Le felpe disponibili infatti erano sono 15 e di conseguenza, essendo in 17 i ragazzi, due protagoniste di questa edizione hanno dovuto abbandonare il programma a un passo dall’inizio del Serale.

A essere eliminate sono state così Kia e Nahaze, che come sappiamo sono entrate all’interno della scuola solo da poche settimane. Non essendoci stato il tempo necessario per svolgere un lavoro adeguato, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno deciso di non concedere la maglia dorata alle loro allieve. Ciò nonostante non sono mancate le sorprese.

Dopo essere state eliminate da Amici 23, per Kia e Nahaze è arrivata un’inaspettata offerta. A entrambe le artiste è stato infatti proposto di tornare a settembre in occasione della prossima edizione, in modo da poter ottenere un banco all’interno della scuola fin da subito.

Non resta dunque che far un grande in bocca al lupo a Kia e Nahaze.