Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Amici 23

Oggi Mattia Zenzola è tornato ad Amici e per l’occasione ha anche ballato al fianco di Francesca Tocca. Al termine della performance sono arrivati i complimenti di Maria De Filippi.

Il ritorno di Mattia Zenzola ad Amici

Giornata di grandi ritorni ad Amici 23. Oggi pomeriggio su Canale 5 sta andando in onda l’ultima puntata del pomeridiano, durante la quale verranno decise le sorti dei concorrenti. In studio infatti verranno consegnate le ultime maglie del Serale e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre a tornare all’interno del talent show oggi è stato Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione. Il ballerino ha inizialmente portato le ultime felpe dorate, per poi fare un bellissimo regalo a tutto il pubblico del programma. Andiamo a scoprire cosa è accaduto

Per dimostrare una coreografia che poco dopo avrebbe dovuto eseguire Giovanni, Mattia Zenzola è tornato a ballare ad Amici, danzando al fianco di Francesca Tocca. Ma non è finita qui. Al termine della performance la stessa Maria De Filippi ha fatto i suoi complimenti a Mattia, che come sappiamo fa parte del cast del musical di Mare Fuori, che sta ottenendo un ottimo successo. A quel punto Zenzola, emozionato, ha affermato:

“Sono felice, sto imparando tanto, non si smette mai di imparare. Sono grato e tutto questo parte da te, quindi grazie”.

Il pubblico nel mentre ha accolto Mattia Zenzola con una grande ovazione e poco dopo il ballerino ha lasciato lo studio tra gli applausi generali.