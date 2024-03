NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2024

Amici 23

Dopo essere state eliminate da Amici 23, Kia e Nahaze tornano sui social e rompono per la prima volta il silenzio. Ecco le parole delle due cantanti.

Kia e Nahaze dopo Amici 23

Non sono mancate le emozioni, ma anche le lacrime, nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23. Oltre alla consegna delle ultime maglie del Serale infatti abbiamo anche assistito all’eliminazione di Kia e Nahaze, che hanno dovuto lasciare la scuola a un passo dall’inizio della fase finale. Tuttavia a entrambe le cantanti è stato proposto di tornare ai casting a settembre, in occasione della nuova edizione del talent show. Nel mentre in queste ore sia Kia che Nahaze hanno fatto ritorno sui social e hanno così rotto per la prima volta il silenzio dopo l’eliminazione. La prima a intervenire con un lunghissimo post è stata la cantante di Iena, che ha affermato:

“‘Grazie’ non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente. Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi. Alle Vocal Coach. Grazie ai professionisti. […] Un grazie speciale va a Maria che ha reso possibile tutto questo e a Lorella, che ringrazio infinitamente per aver creduto in me nonostante il poco tempo e per non aver mai smesso di trasmettermi serenità, positività e forza di volontà. Un grazie ai ragazzi per avermi fatto sentire in una famiglia nonostante fossi lontano dalla mia. […] Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto”.

Non solo Kia. A tornare sui social dopo l’eliminazione da Amici 23 è stata anche Nahaze. La cantante ha invece dichiarato: “Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo percorso. È stata un’avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Kia e a Nahaze, con la speranza di ritrovarle il prossimo anno all’interno della scuola.