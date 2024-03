Rosy supera Anita e i Paoleti e raggiunge la finale del GF! Tutte le percentuali

NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Grande Fratello

Occhi puntati sul Grande Fratello questa sera, dove è stato decretato il secondo finalista di questa edizione. A raggiungere Beatrice Luzzi in finale è Rosy Chin! Scopriamo cosa è successo e le percentuali.

Grande Fratello, Rosy Chin in finale

Prima puntata settimanale con il Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini. Le dinamiche la fanno da padrona come sempre, ma non mancano anche momenti divertenti e spensierati per i concorrenti. Stasera, però, in particolar modo l’aria è tesa perché scopriremo il secondo finalista di questa edizione.

Al televoto troviamo Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin! In questi giorni il pubblico da casa, affezionato al Grande Fratello ha fatto la propria scelta. A modo loro tutti e quattro si sono resi protagonisti di diverse dinamiche e hanno fatto parlare di sé durante questo percorso durato ben 6 mesi e che si concluderà solo nelle prossime settimane. Ma chi ha avuto la meglio e vede la finale sempre più vicina?

Arrivata la busta, Alfonso Signorini ha rivelato per primo chi non concorre per il posto. A essere escluso subito è Paolo! Quindi sono rimasti in gioco: Anita, Letizia e Rosy. Successivamente al Grande Fratello abbiamo scoperto che anche Anita resta fuori, per ora, dalla corsa.

Corsa che ha visto solo Letizia e Rosy, le quali hanno raggiunto poi lo studio. Tra loro ad avere la meglio è…. Rosy Chin!

Passiamo ora alle percentuali di voto del Grande Fratello. Ad avere la meglio come detto è Rosy con il 53% di voti. Alle sue spalle c’è invece Letizia con il 32% di preferenze. Al terzo posto si posiziona invece Anita, che ha totalizzato il 10%. Infine fanalino di coda con il 5% vediamo Paolo.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… ROSY! pic.twitter.com/60Vc0MHQIL — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Questa dunque la scelta del pubblico: Rosy Chin è in finale e raggiunge Beatrice Luzzi. Loro hanno la certezza di arrivare all’ultima puntata. Se vi state chiedendo quando finisce il Grande Fratello la risposta ve la forniamo subito: il 4 aprile, come svelato da Cesara Buonamici oggi a Pomeriggio 5.

Solo lì scopriremo il vincitore del Grande Fratello. Chi sarà?