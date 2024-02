NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Febbraio 2024

Ilary Blasi

Poche ore fa è stato finalmente pubblicato Che Stupida, il primo libro di Ilary Blasi. Sui social nel mentre sembrerebbe essere arrivata la reazione di Noemi Bocchi.

Arriva il libro di Ilary Blasi

Lo scorso 30 ottobre, dopo giorni di attesa, è finalmente uscito Che Stupida, il primo libro di Ilary Blasi. Dopo l’arrivo del docufilm Unica, disponibile su Netflix, la conduttrice ha deciso di rompere nuovamente il silenzio e ha così scelto di raccontare ancora la sua verità con un romanzo. All’interno della sua fatica letteraria, la presentatrice è tornata a parlare della fine delle nozze con Francesco Totti, argomento che ormai da un più di un anno e mezzo fa discutere il web. Ilary così, partendo dagli ultimi mesi di vita con l’ex Capitano della Roma, affronta la crisi che ha colpito il suo matrimonio, rivelando nuovi retroscena inediti. Ma non solo.

In Che Stupida infatti la Blasi parla anche della scoperta del tradimento di Totti, e della sua nuova vita dopo la separazione ufficiale. Naturalmente le dichiarazioni della conduttrice non sono passate inosservate e in queste ore in rete non si parla d’altro. Nel mentre sembrerebbe essere già arrivata la reazione di Francesco, che per i più avrebbe lanciato una frecciatina alla sua ex moglie. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti a finire al centro dell’attenzione è stata anche una storia pubblicata da Noemi Bocchi sui social, che per le malelingue è una vera e propria reazione al libro di Ilary Blasi. Nell’immagine si vede infatti Totti, con accanto uno sticker di alcuni libri e lo scatto ha prontamente fatto il giro del web.

Precisiamo ovviamente che si tratta del pensiero di alcuni utenti. Non c’è infatti alcuna prova che confermerebbe che lo scatto postato da Noemi sia in qualche modo una replica a Ilary e al suo libro.