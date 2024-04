NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Amici 23

Dopo la terza puntata del Serale di Amici 23, anche Martina inizia a contestare i guanti di sfida contro Mida chiesti settimana dopo settimana dalla sua prof Anna Pettinelli.

Lo sfogo di Martina dopo la terza puntata del Serale di Amici 23

Da quando è iniziato il Serale di Amici 23, Anna Pettinelli sembrerebbe aver puntato Mida e così settimana dopo settimana ha inviato al giovane artista diversi guanti di sfida. La prof ha chiesto ripetutamente al cantante di scontrarsi con Martina in prove in cui gli veniva vietato l’uso dell’autotune. Ma non solo. Anna ha infatti sperato di mettere in risalto le qualità della sua allieva, che senza dubbio è una delle artiste più talentose di questa edizione. Dopo che però Mida e Lorella Cuccarini hanno rifiutato l’ennesimo guanto, tra le due insegnanti c’è stata un’accesa lite e a intervenire sono stati anche i giudici, che non hanno trovato (per l’ennesima volta) la sfida equa.

Dopo la puntata così in casetta i ragazzi hanno commentato l’accaduto e a sorpresa anche la stessa Martina ha iniziato a contestare i guanti lanciati dalla sua prof Anna, facendo intendere di essere stufa.

Queste le dichiarazioni dell’allieva di Amici 23, che ovviamente non sono passate inosservate: “Non so come gestire questa cosa dei guanti. Anche a me mette in difficoltà questa cosa, anche se non lo dico mai. Sembra che io non sappia emozionare. Ok che ho una bella voce, ma non sono solo quella”.

Martina, dopo la terza puntata del Serale, condivide un suo pensiero con i compagni #Amici23 pic.twitter.com/zt1NBxsBPv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2024

Non è mancato anche il commento di Mida, che trovandosi d’accordo con le parole di Martina ha aggiunto: “Passa il messaggio che tu possa vincere solo per la voce, ma non è così. E l’hai anche dimostrato”. Ma come reagirà Anna Pettinelli alla confessione della sua allieva? Ma soprattutto questa settimana arriverà un nuovo guanto per Mida? Non resta che attendere per scoprirlo.