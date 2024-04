NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Aprile 2024

Amici 23

Non mancano le liti nel corso della terza puntata del Serale di Amici 23. Anna Pettinelli si è infatti scontrata con Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio, e Giuseppe Giofrè ha dovuto dividere la prof il cantautore.

Anna Pettinelli vs Lorella e Malgioglio

È partita la terza puntata del Serale di Amici 23 e anche stasera non mancano le emozioni. A pochi minuti dall’inizio del programma però è scoppiata un furibonda lite che ha coinvolto Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio. Tutto è iniziato quando in settimana la speaker radiofonica ha inviato un altro guanto di sfida a Mida, chiedendo al giovane artista di cantare senza autotune e di sfidarsi con Martina. Tuttavia sia il cantante che la Cuccarini hanno rifiutato il guanto e così stasera a prendere una decisione è stata la giuria.

Fin dal primo momento però gli animi si sono scaldati, al punto che c’è stato un immediato botta e risposta tra Anna e Lorella. Proprio quest’ultima, su tutte le furie, ha affermato: “Pensavo avessi capito le motivazioni della giuria, ma tu non hai capito nulla. Adesso devi stare zitta un attimo. Tu ritorni a fare un guanto sulla vocalità. Tu hai fatto entrare Ayle al Serale dicendo che era stonato come una campana ma che emozionava, che fine ha fatto quella Anna lì? Chi è stonato, con l’autotune non diventa intonato”.

A quel punto a intervenire è stato Cristiano Malgioglio, che ha espresso il suo parere. Secondo il giudice infatti il guanto non è da ritenersi equo, ma quando il cantautore ha iniziato a dire la sua Anna Pettinelli ha tentato di interromperlo. A quel punto Malgioglio, perdendo la pazienza, ha tuonato: “Mi devi lasciare parlare. Stai zitta”. Ma non è finita qui. La prof e Cristiano si sono infatti avvicinati pericolosamente e a dividere i due è stato Giuseppe Giofrè.

La giuria nel mentre ha annullato il guanto e così Lorella ha concluso affermando: “Smettila di screditare gli altri allievi per mettere in risalto i tuoi. Non ti devi permettere”.