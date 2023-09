Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

Amici 23

Mattia Zenzola è tornato nella scuola in onore della prima puntata del pomeridiano di Amici 23. Ecco il video

Il ritorno di Mattia ad Amici 23

La prima puntata di Amici 23 si è aperta questo pomeriggio con il ritorno di Mattia Zenzola nella scuola. L’ex allievo si è presentato con la Coppa che ha vinto lo scorso anno in mano. Dopo averla posata nella teca si è rivolto verso Maria De Filippi e le ha fatto mettere una mano sul suo cuore.

Dopo aver sentito che batteva all’impazzata per l’emozione, infatti, lo ha accompagnato al centro dello studio. Quando lui la ha rassicurata, allora lo ha lasciato sul palco e lui ha cominciato un discorso di incoraggiamento verso i futuri studenti:

“Sembra scontato ma è molto emozionante essere qui. Questa è stata la mia famiglia, la mia seconda casa. A 17 anni ero pieno di insicurezze ma con un grande sogno. Mi sento cresciuto. Per dire che la scuola vi fa crescere. Questa è un’esperienza troppo bella, tante persone vorrebbero essere al nostro posto. Siamo fortunati.

Mi auguro che chi entrerà posso scoprire quanto sia bello. Ho imparato che nella vita bisogna sedersi in un banco perché c’è sempre da imparare. Siate grati per ciò che state vivendo. Ci saranno sempre momenti difficili, l’importante è rialzarsi sempre”.

“Voglio darvi un piccolo consiglio senza insegnarvi nulla, solo in merito all’esperienza che ho vissuto: godetevi tutto al massimo, mi emoziono a dirlo perché scoprirete quanto è bello”



Ha fatto un discorso bellissimo con gli occhi lucidi #Amici23❤️‍🩹 pic.twitter.com/xe6QnocBtn — Tony 🌊/ MATTIA HA VINTO (@tblu56) September 24, 2023

Alla fine Mattia Zenzola ha ringraziato ancora una volta la conduttrice di Amici 23. Ha detto che lei non si stanca mai e ridendo Maria lo ha smentito: “Non è vero, però non lo faccio vedere“. Successivamente ha ringraziato ancora la De Filippi e ha lasciato lo studio.

