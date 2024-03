NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Amici 23

Dopo la fine della sua esperienza ad Amici 23, Mew pubblica il suo nuovo attesissimo singolo, intitolato Posatenebre.

Il nuovo singolo di Mew dopo Amici 23

Sono ormai passati ben due mesi da quando Mew ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 23. Come tutti sappiamo, per diversi giorni se ne sono dette di ogni sull’addio della cantante al talent show di Maria De Filippi e sul web sono emerse teorie che hanno sfiorato l’assurdo. A rivelare la verità è stata però la stessa Valentina, che con un lungo video postato sui social ha spiegato il perché della sua scelta, facendo luce su alcuni problemi legati alla salute mentale.

Adesso però, a distanza di mesi dall’addio ad Amici 23, Mew è tornata sulle scene e proprio in queste ore ha pubblicato il suo nuovo attesissimo singolo, che si intitola Posatenebre. Proprio in merito al suo pezzo, che è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, la cantante ha affermato:

“La ascolto sempre dalle cuffie, per sentirla sussurrata come fosse un segreto quando cammino per strada per tornare a casa. A 00:35 mi emoziono perché penso a mio papà. Mi capita di ascoltarla di notte quando ho voglia di piangere e di lasciarmi andare. Al minuto 01:51 mi pervade un senso di forza e sento di voler togliere pezzetti di buio che mi sono rimasti dentro. La ascolto quando c’è il sole e pure quando non c’è, sia quando il mio umore è grigio, sia quando mi sento splendere. POSATENEBRE è anche vostra. Abbiatene cura”.

Grande soddisfazione dunque per Mew, che è finalmente tornata con il suo nuovo singolo. Nel mentre domenica la cantante sarà ospite dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 e di certo non mancheranno le emozioni. A Valentina dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.