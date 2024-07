In queste ore Mew ha fatto uno sfogo personale sui social. Quando però è arrivata una critica da parte di una fan, l’ex allieva di Amici 23 ha replicato in maniera perfetta al commento.

La replica dell’ex allieva di Amici 23

Una delle protagoniste di Amici 23 è stata senza dubbio Mew. Fin dal primo momento infatti la cantante ha conquistato il cuore del pubblico, diventando in breve una delle allieve più sostenute di questa edizione del talent show. Tuttavia come sappiamo lo scorso gennaio, a causa di alcuni problemi legati alla sua salute mentale, la giovane artista ha deciso di ritirarsi dal programma e ha così ufficialmente lasciato la scuola.

Mew tuttavia non ha mai smesso di fare musica e in queste settimane si sta concentrando a pieno sulla sua carriera. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha riportato la cantante al centro dell’attenzione. Tutto è iniziato quando l’ex allieva del talent show ha fatto sui suoi profili social uno sfogo personale, affermando: “Solo tanta tristezza”. A quel punto una fan, cercando a suo modo di invitare la giovane artista a reagire, le ha fatto una critica, dichiarando: “Tira fuori gli attributi per favore! Non puoi continuare così, pensa alle persone che ti seguono e che ti vogliono bene”.

Poco dopo così Mew ha deciso di replicare al commento. In maniera perfetta l’ex allieva di Amici 23 ha aggiunto: “Gli attributi li tiro fuori ogni giorno quando decido di alzarmi dal letto e di vivere la vita nella maniera più normale possibile. Un abbraccio”.

Sui social nel mentre in molti hanno inviato il loro sostegno a Mew, condividendo a pieno le parole della cantante e prendendo le sue difese. Non resta dunque che inviare un caloroso abbraccio alla giovane artista, che ancora oggi è nel cuore del grande pubblico.