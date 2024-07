Stando ad alcune indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, pare che sia scoppiata una presunta lite sul set della serie tv Sandokan tra Can Yaman e il collega Ed Westwick.

I rumor su Can Yaman ed Ed Westwick

Dopo l’incredibile successo della seconda stagione di Viola come il mare, Can Yaman sta per tornare in tv. Attualmente infatti, come di certo in molti sapranno, in Calabria sono in corso le riprese della serie tv Sandokan, ispirata al Ciclo dei pirati della Malesia di Emilio Salgari. Lo show, che arriverà su Rai 1 prossimamente, è stato ideato da Luca Bernabei. Nel cast, oltre all’amatissimo attore turco, spuntano anche nomi italiani e internazionali. A prendere parte al progetto infatti ci saranno Alessandro Preziosi, John Hannah e addirittura Ed Westwick, noto ai più per l’iconico ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl.

Nelle ultime settimane nel mentre sono emerse le prime foto dal set, grazie alle quali abbiamo visto Can nei panni del protagonista. Il pubblico intanto sta già attendendo con ansia l’arrivo della fiction, che di certo non deluderà le aspettative.

In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore si è fatto largo un rumor che non è passato inosservato. A parlare è Deianira Marzano, che ospite a Gente di Marte ha menzionato una presunta lite che sarebbe scoppiata sul set di Sandokan tra Can Yaman ed Ed Westwick. Secondo l’esperta di gossip, in seguito i due attori avrebbero anche deciso di andare in camere separate in hotel.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. In molti tuttavia ritengono che la notizia della presunta lite potrebbe non essere veritiera. Del resto Yaman è un vero professionista e in passato ha reagito solo quando fortemente provocato. Non sembrerebbe essere questa però la situazione.