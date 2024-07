A seguito di un periodo difficile, dopo 5 anni dalla sua eliminazione da Amici l’ex allieva torna in pista con un nuovo singolo e un nuovo look. Ma ricordate chi è? Vi diamo un piccolo indizio: aveva i capelli blu!

L’ex di Amici Ludovica torna con un nuovo singolo e… look!

Spesso vi raccontiamo di protagonisti di quest’ultima edizione di Amici 23 oppure di allievi passati come Elodie o tra i più recenti, Angelina Mango. Ebbene, stavolta vogliamo fare un passo indietro e tornare alla diciottesima stagione del talent show di Canale 5. Ricordate Ludovica Caniglia?

Il suo percorso è stato molto intenso all’interno di Amici ed era riuscita ad arrivare al Serale e faceva parte della squadra bianca (la stessa di Giordana Angi e Umberto Gaudino per intenderci), con i coach esterni Ricky Martin e Fabio Rovazzi. La cantante è stata eliminata durante la seconda puntata, dopo essere riuscita nella precedente a condividere un duetto con Laura Pausini, la quale nel backstage le aveva dato alcuni preziosi consigli per la sua carriera.

Ma poi che fine ha fatto Ludovica dopo Amici? L’artista ha continuato a fare musica e recentemente è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Chiedimi che vede il feat. con Francesco Da Vinci. La stessa Caniglia sui social ha condiviso un video dove ha ricordato, prima di presentare il suo nuovo progetto.

Ludovica ad Amici durante la sfida con Tish

“5 anni fa mi eliminavano al Serale di Amici e, dopo un periodo buio, oggi torno con il mio secondo singolo”, si legge sui social dell’ex allieva di Amici. Tra i commenti in tantissimi hanno notato il suo cambiamento (nella scuola in quel periodo portava i capelli blu) e non mancano messaggi di incoraggiamento e apprezzamenti per la sua musica e rinascita. Non è entrata nei dettagli del suo momento difficile, ma la cosa importante è che stia bene e a parlare sia la sua musica.

Tra le altre canzoni di Ludovica di Amici ricordiamo A me mi e Mambo Malibù e ancora Milano, oltre ovviamente a Chiedimi. E potete trovarle tutte su Spotify e le varie piattaforme autorizzate.

Ludovica è tornata per la gioia dei suoi tantissimi fan, che apprezzano la sua musica e la sua arte. Che altre sorprese ci riserverà?