In queste settimane si sta preparando Amici 24 e in rete sono già numerose le indiscrezioni riguardanti la nuova edizione del talent show. Nelle ultime ore come se non bastasse si è anche parlato di un possibile ritorno di Mew.

Mew tra i concorrenti di Amici 24?

Nonostante manchino ancora due mesi alla partenza di Amici 24, in queste settimane la grande macchina del talent show si è già messa in movimento. Attualmente sono infatti in corso i casting per gli aspiranti allievi, tuttavia solo a settembre scopriremo da chi sarà composta la nuova classe. Nel mentre in rete non mancano i rumor circa la prossima edizione del programma, che attualmente coinvolgono in particolare i prof. Si mormora infatti che qualcuno degli insegnanti potrebbe non tornare a ricoprire il suo ruolo e non mancano le indiscrezioni sui possibili sostituti. L’unica a confermare il suo ritorno al momento è stata Lorella Cuccarini, che ha fatto sapere che ancora una volta farà parte del cast del programma.

In queste ultime ore come se non bastasse a fare il giro del web è stata un’altra voce di corridoio, che stavolta coinvolge un’ex allieva. Di chi parliamo? Nientemeno che di Mew. Sappiamo tutti che la cantante è stata una delle protagoniste della 23esima edizione. Tuttavia lo scorso gennaio, a causa di alcuni problemi legati alla sua salute mentale, la giovane artista ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Adesso però, come riporta il sito Anticipazionitv, sembrerebbe che Mew sia pronta a tornare all’interno della scuola. La cantante infatti potrebbe far parte dei concorrenti di Amici 24 e sempre secondo il portale pare che ci sia anche stata una telefonata con Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe dato il via libera al ritorno della cantante. Tuttavia sembrerebbe che le due si siano messe d’accordo su alcune modalità. Stando a quanto si legge infatti Mew non tornerebbe dalla prima puntata, ma farebbe il suo ingresso nella scuola nei mesi successivi, a ridosso della preparazione del Serale.

Inutile stare a precisare ovviamente che a oggi queste voci di corridoio vanno prese con le pinze. Del resto solo qualche mese fa la stessa Mew aveva escluso la possibilità di tornare all’interno della scuola come allieva, replicando così ai vari gossip su un suo possibile rientro.