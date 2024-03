NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Amici 23

Dopo aver lasciato la scuola di Amici 23, Holden ha chiesto a Rudy Zerbi di poter rientrare. Mida tuttavia si schiera contro il ritorno del cantante.

Mida vs Holden ad Amici 23

Oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una puntata speciale di Amici 23, durante la quale è accaduto di tutto. Protagonista è stato infatti Holden, che a seguito di una dura lite con Rudy Zerbi per via di un’incomprensione, ha deciso di lasciare la scuola a un passo dall’inizio del Serale. Pochi giorni dopo tuttavia il giovane artista, dopo essersi calmato e aver riflettuto, ha chiesto di poter incontrare i suoi compagni di squadra, Alessandra Celentano e il suo prof Rudy Zerbi, chiedendo di poter rientrare all’interno del programma.

Dopo un lungo confronto con i due insegnanti, Holden è tornato in casetta d è stato accolto dai suoi compagni. Tuttavia a schierarsi contro il ritorno del cantante è stato Mida, che ha così cercato un confronto con Joseph, affermando: “Ti dico la verità. Avrai i tuoi motivi, ma non mi sembra giusto che sei rientrato. Non è un fattore tra me e te, ma è un fattore di giustizia. Anche per come ti sei posto tu con Ayle”.

Holden a quel punto ha spiegato a Mida come la sua situazione e quella di Ayle fossero completamente diverse. Il giovane allievo di Amici 23 ha così dichiarato: “Io me ne sono andato nel momento migliore, dopo aver preso la maglia, dopo aver sudato. Sono stato il primo dei cantanti. Ho avuto un attacco di panico e penso che sia bello che gli altri lo abbiano capito”.

Non è mancata la replica finale di Mida, che ha aggiunto: “Io l’ho percepito che negli ultimi giorni stavi male e a me non piaceva vederti così. Però sono anche dell’idea che se uno ha dei continui problemi e perde la testa tante volte poi va incontro a delle conseguenze. […] Non so se sono stato solo io a dirtelo, ma lo pensano anche altri”.