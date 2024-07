Una delle coppie protagoniste di Amici 23 è stata quella formata da Mida e Gaia. Sappiamo bene però che da mesi i due hanno messo un punto alla loro storia e nelle ultime ore si è mormorato che il cantante abbia un nuovo amore.

Mida ritrova l’amore dopo Amici 23?

Due protagonisti assoluti di Amici 23 sono stati Mida e Gaia. Come tutti ben sanno, all’interno della scuola è nato l’amore tra il cantante e la ballerina, che tuttavia è terminato qualche giorno prima dell’inizio del Serale. Ciò nonostante l’ex allieva di Raimondo Todaro non ha mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, così come tutti i fan che hanno sempre sostenuto e supportato i due. Dopo la fine del talent show era poi sembrato che tra Mida e Gaia ci fosse stato un riavvicinamento, che ha riacceso le speranze del web.

Qualche settimana fa è invece arrivata un’indiscrezione che ha lasciato i più senza parole. Amedeo Venza ha infatti parlato di alcuni dissapori che sarebbero nati tra tra il cantante e la ballerina, che stando alle voci di corridoio avrebbero interrotto i rapporti. Adesso come se non bastasse l’esperto di gossip lancia una nuova bomba, che coinvolge l’ex allievo di Lorella Cuccarini.

Stando a quanto riporta Venza, pare che Mida dopo Amici 23 e dopo la fine della storia con Gaia abbia un nuovo amore. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alice Carollo, nome noto in particolare su TikTok. Di recente infatti il cantante e la creator hanno tenuto spesso delle live insieme e a quel punto i gossip si sono fatti sempre più insistenti.

Attualmente però i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla questione e non sappiamo di conseguenza cosa stia accadendo tra loro. Mida nel mentre continua a concentrarsi sulla sua carriera e al giovane artista facciamo i nostri migliori auguri.