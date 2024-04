NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2024

Amici 23

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 23 andato in onda oggi, Mida ha avuto un attimo di sconforto ed è così scoppiato in lacrime. Il cantante ha poi fatto luce su un periodo difficile del suo passato.

Lo sfogo di Mida ad Amici 23

Domani sera arriva su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 23 e come al solito ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è andato in onda un nuovo daytime e protagonista della striscia quotidiana è stato Mida. Il giovane artista infatti, mentre si trovava in saletta per preparare uno dei brani che presenterà in puntata, si è sfogato con il suo coach e ha così affermato: “Cerco di farmi vedere sempre forte, metto uno scudo. Questo viene da delle insicurezze e da delle debolezze che ho”.

A quel punto Mida ha proseguito il suo sfogo, spiegando di voler apparire come un duro quando in realtà ha una grande sensibilità. Il cantante ha poi fatto una rivelazione sul suo passato, spiegando a cosa è dovuta la freddezza che ha assunto col tempo: “Me l’hanno tarpato troppe volte il bimbo entusiasta quando ero piccolo. Io da bambino ero sempre entusiasta. Ma poi ho capito che alla gente non piaceva e quindi l’ho buttato dentro”.

Ma non è tutto. Ricordando un episodio risalente a quando era bambino, il cantante di Amici 23 è scoppiato in lacrime e le sue parole hanno commosso il web: “Una volta stavo ridendo e scherzando e un ragazzo mi disse di smetterla perché non ero simpatico. Tutte le volte che da bambino tiravo fuori quella parte solare, che voleva aprirsi agli altri, mi venivano chiuse le porte in faccia”.

Naturalmente le parole di Mida non sono passate inosservate e in molti stanno inviando il loro affetto al giovane artista. Nel mentre domani sera in occasione della sesta puntata del Serale il cantante dovrà dare ancora una volta il massimo per convincere la giuria e senza dubbio ne vedremo di belle. Ma chi sarà stavolta a lasciare la scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.