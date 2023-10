Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Ottobre 2023

Amici 23

Ad Amici 23 sono arrivati Mr Rain e Clara Soccini per presentare il loro singolo “Un milione di notti”. Il video

Mr Rain e Clara ad Amici 23

Nel corso della puntata di Amici 23 abbiamo assistito a molti avvenimenti. Prima c’è stata una gara di improvvisazione vinta da Stella e giudicata da Fiorella Mannoia. In seguito è partita la gara vera e propria di ballo e canto. Queste sono state giudicate da Eleonora Abbagnato e Rkomi.

Durante le esibizioni sono accadute due cose degne di rilevanza. Holy Francisco si è avvicinato a Sarah mentre cantava e le ha dato una carezza sul viso. Per i fan questo sarebbe simbolo di un loro riavvicinamento e ritorno di fiamma.

In seguito, poi, dopo l’esibizione di Petit è stato mostrato un filmato in cui la produzione di Amici 23 ha fatto vedere il bacio tra lui e Marisol. Il pubblico ha applaudito e Maria De Filippi ha sorriso per tutto il tempo. A voi questi momenti sono piaciuti? Fatecelo sapere con un commento.

Verso la fine dell’appuntamento con Amici 23, poi, sono arrivati in studio Mr Rain e Clara Soccini. L’artista e l’attrice hanno collaborato per creare un singolo dal titolo “Un milione di notti“. Il pubblico li ha accolti con un caloroso applauso e la performance ha incantato gli spettatori. Qui sotto vi lasciamo a un video. (CLICCA QUI)

Continuate a seguirci per tante altre news. QUI per la puntata completa.