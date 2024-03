Nicholas rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 23: “Grazie Maria”

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Amici 23

Dopo l’eliminazione da Amici 23, Nicholas rompe il silenzio e parla per la prima volta rivolgendo un pensiero a Maria

Dopo la sua eliminazione Nicholas da Amici 23 ha parlato per la prima volta su Witty, esprimendo le sue emozioni a caldo. Poi ha deciso di rompere il silenzio sui social, rivolgendo un pensiero a Maria De Filippi.

Amici 23: le prime parole di Nicholas

Amici 23 questa sera vede l’eliminazione di ben due concorrenti dalla scuola. Il primo a lasciare il programma è Nicholas. Il ballerino, che ha ottenuto un banco grazie a Raimondo Todaro, ha proseguito il suo cammino al Serale cambiando insegnante e proseguendo fino a oggi con Emanuel Lo.

Stasera però è arrivato il momento dei saluti e Nicholas dopo aver ricevuto parole di stima e affetto da parte di Maria De Filippi, ha dovuto raggiungere il dietro le quinte per fare ritorno a casa. Il ballerino ha avuto modo di esprimere le sue emozioni a caldo dopo il responso e quindi la sua eliminazione da Amici 23:

“Sono arrivato alla fine. Ma sono contento di essere arrivato fino a questo punto e di aver partecipato e imparato tantissimo. Prima di essere ballerini e artisti, siamo persone. Il fatto che sia arrivato così tanto umanamente per me è già una vittoria. I professionisti e Maria dire quelle cose…. Poi dal lato artistico ho da migliorare, ma lo sapevo.

E ancora Nicholas di Amici 23 ha aggiunto: “Per me è molto importante. A livello artistico ho imparato a non lasciarmi abbattere e condizionare da quello che dovevo fare. Ho imparato a non partire sconfitto. Tecnicamente penso di avere imparato tanto, gestire l’ansia, gestire la tensione e riempire il mio bagaglio, ma ho ancora tanto da riempire”.

“Sono felice di quello che sono e basta. M’impegnerò al massimo”, ha concluso nel video saluto Nicholas di Amici 23 prima di lasciare il programma. Tra le storie Instagram il ballerino ha condiviso anche questo messaggio, con un pensiero rivolto direttamente a Maria e ai professionisti:

“Grazie Maria, professionisti e grazie Amici. Noi ci sentiremo presto”

La storia Instagram di Nicholas

Così Nicholas ha salutato Amici 23. E noi non possiamo che augurargli il meglio per il suo futuro.