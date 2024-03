Spettacolo

Andrea Sanna | 31 Marzo 2024

Stasera su Canale 5 ci aspetta un altro appuntamento importante, ovvero la seconda puntata del Serale di Amici 23. Sono ben due, ancora una volta, gli allievi eliminati dal programma! Vediamo insieme di chi si tratta.

Gli allievi eliminati da Amici 23

Siamo nel vivo del Serale di Amici 23! Questa sera su Canale 5 è prevista la seconda puntata, dove abbiamo scoperto non solo l’andamento delle varie dinamiche che coinvolgono i ragazzi, così come la gara, ma anche chi sono i due nuovi eliminati di questa edizione.

La scorsa settimana a lasciare la scuola Ayle e Kumo. Ma stasera come sarà andata? Si è trattata di una puntata molto intensa dove non sono mancati ospiti (Ermal Meta e Barbara Foria) così come tante emozioni. Già dalle anticipazioni di Amici News e SuperGuida TV avevamo qualche indicazione, ma ora possiamo ufficializzare il tutto.

Come accade in ogni puntata del Serale, ci sono diverse sfide che gli allievi si troveranno ad affrontare. Iniziamo dalla prima manche della seconda puntata del serale di Amici 23. A scontrarsi la squadra di Pettinelli-Todaro contro il team Cuccarini-Emanuel Lo, con la vittoria dei primi.

Questo ha dunque portato a un primo ballottaggio tra Sarah, Lucia e Nicholas. A salvarsi per prima è stata Sarah. Dunque sono rimasti i due ballerini e a lasciare la scuola è stato Nicholas. Lui è il primo eliminato di questa puntata di Amici 23. Il ballerino ha ricevuto una borsa di studio e la possibilità di prendere parte al videoclip di Malgioglio, realizzato a Miami.

Successivamente siamo passati alla seconda manche di Amici 23. Ad avere la meglio contro Pettinelli-Todaro, è l’accoppiata di Zerbi-Celentano.

Tra gli allievi a rischio eliminazione sono finiti Gaia, Lil Jolie e Giovanni. La prima a salvarsi è Gaia. L’eliminato provvisorio invece è stato Giovanni.

Passiamo quindi alla terza manche di Amici 23, dove la squadra Zerbi-Celentano è stata sconfitta da Cuccarini-Emanuel Lo. Per tale ragione al ballottaggio sono finiti Holden, Dustin e Marisol. Tra loro Holden si è salvato per primo. Invece tra gli altri due ballerini l’eliminata provvisoria è stata Marisol.

Dunque tra i due eliminati provvisori Giovanni e Marisol c’è il nome del secondo concorrente che stasera deve lasciare Amici 23. Il risultato è stato reso noto solo una volta che tutti i concorrenti sono tornati in Casetta.

Dopo Nicholas, il secondo eliminato della seconda puntata di Amici 23 è Giovanni. Il ballerino ha lasciato la scuola tra il dispiacere dei suoi compagni.