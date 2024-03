Nicholas eliminato, Maria: “Sei il figlio ideale che tutti vorrebbero avere”

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Amici 23

Eliminato dalla scuola di Amici 23, Nicholas torna a casa con una borsa di studio e la possibilità di realizzare un videoclip con Cristiano Malgioglio. Ma non solo, perché anche Maria De Filippi ha speso delle belle parole per lui.

L’eliminazione di Nicholas

Stasera Nicholas è stato eliminato dalla scuola di Amici 23, tra le lacrime di tutti. Il ballerino non è riuscito a superare la prima manche e per tale ragione ha dovuto abbandonare il programma.

Dispiaciuto l’allievo di Amici 23 ci ha tenuto a ringraziare per l’opportunità avuta. Ma poco dopo è stata Maria De Filippi a prendere la parola e rivolgergli parole d’affetto e di stima:

“Nicholas. Sei stato davvero bravo. Dico davvero. Educatissimo, sempre le parole giuste, con la produzione fantastico. Non ha mai fatto un capriccio e qui ce ne sono tanti. Non ha mai rotto le scatole a nessuno. Il figlio ideale per chiunque”.

La conduttrice di Amici 23 ha continuato il suo discorso rivolto a Nicholas: “Quando ti ho visto per la prima volta dicevo che eri bello e non ballavi. E quando sei ritornato pensavo fossi ‘scemo’. Ma aveva cambiato la coreografia e ne sono rimasta sorpresa. Qua dentro sei stato il più disciplinato, il più puntuale e con i professionisti sei sempre stato corretto, tanto che si sono legati a te”.

Successivamente Nicholas, tra le lacrime, ci ha tenuto ancora una volta a ringraziare per quanto fatto per lui in questi mesi trascorsi insieme nel programma. “L’unico per cui hanno fatto questo in tutti questi anni è stato Umberto. Perché sono molto rigidi”, ha ribadito Maria De Filippi ricordando come i professionisti abbiano preso a cuore il ragazzo.

Insomma sebbene per Nicholas questa parentesi ad Amici 23 si sia conclusa, ci saranno nuove opportunità per lui. Maria De Filippi ne è certa e se lo dice lei, non possiamo che trovarci d’accordo!