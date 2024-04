NEWS

17 Aprile 2024

In queste ore nella casetta di Amici 23 è arrivato un nuovo guanto di sfida per Mida, che dovrà confrontarsi con Martina. La cantante però sbotta.

Nuovo guanto ad Amici 23

In attesa della prossima registrazione del Serale di Amici 23, in queste ore in casetta è arrivato un nuovo guanto di sfida per Mida da parte di Anna Pettinelli. Stavolta la prof ha deciso di andare incontro al giovane artista, scegliendo un brano totalmente in spagnolo molto vicino al suo mondo. Ma non solo. L’insegnante ha concesso all’allievo di Lorella Cuccarini l’utilizzo dell’autotune, chiedendo soltanto di non scrivere barre. A quel punto però a sbottare è stata Martina, che dovrà scontrarsi con Mida. La cantante ha fatto infatti notare come questa scelta non metta in risalto le sue doti e ha così affermato: “Ma sembra più un guanto per me. Dovrebbe mettere in risalto me. Io non lo conosco lo spagnolo. Non è molto a favore mio”.

Non è mancata anche la reazione di Mida, che ha aggiunto: “Io ho un’idea. Penso che Anna sia molto furba. Mi dà una nocciolina, però in realtà la canzone ha un sound di un certo tipo. Vengo messo in una sfera in cui non è detto che io sia nel mio”.

Poco dopo però Martina, sfogandosi in giardino con Sofia e Gaia, è tornata sulla questione e parlando del guanto che l’attende ha affermato: “Non è una cosa che mi mette in risalto, ma tra l’altro lei l’ha proprio detto. Vuol dire che noi il punto assicurato non ce l’abbiamo”. Le due ballerine di Amici 23 a quel punto hanno provato a fare un ragionamento, affermando come secondo loro la Pettinelli vorrebbe dimostrare che Martina è talmente dotata al punto da poter vincere anche con un brano non appartenente al suo mondo.

Ma cosa accadrà dunque nel corso della prossima puntata del Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.