“Sei una lagna continua”, la Pettinelli lancia un nuovo guanto a Mida che si infuria con lei (VIDEO)

Debora Parigi | 3 Aprile 2024

Amici 23

Nuovo guanto di sfida da parte di Anna Pettinelli verso Mida contro Martina. E di nuovo un guanto senza autotune. Questo ha portato il cantante di Lorella Cuccarini ad arrabbiarsi molto e a diventare una furia verso la prof avversaria. Ecco cosa è accaduto nela daytime di Amici 23 di oggi.

Lo “scontro” a distanza tra Anna Pettinelli e Mida ad Amici 23

Già dal pomeridiano di Amici 23 abbiamo visto Anna Pettinelli criticare fortemente Mida. E ora che è iniziato il Serale la storia non è cambiata e va avanti a forza di guanti di sfida. Dopo quello della scorsa settimana annullato durante la puntata perché considerato non equo dai giudici, nel daytime di oggi ne è arrivato un altro.

La modalità è più o meno la stessa e cioè il non poter usare l’autotune. Ma nella lettera la prof ha usato parole davvero pungenti. “In maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce”, ha scritto all’inizio della lettera. E ha continuato definendolo “lagna continua” e “insicuro cronico”. E ha poi concluso con: “Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo”.

La canzone scelta è “La donna cannone” di Francesco De Gregori. Come pezzo è fattibile, ma l’assenza di autotune ha mandato su tutte le furie il cantante che l’ha presa come una questione di principio. E così si è confrontato anche con la sua insegnante Lorella Cuccarini. Lei ha cercato di farlo ragionare dicendogli che la profondità del pezzo può essere un punto a suo favore e gli ha chiesto di almeno provarlo e poi valutare. Lui all’inizio si è mostrato molto dubbioso, ma alla fine ha assecondato la sua insegnante.

In sala prove con la vocal coach Mida non si è detto soddisfatto. E proprio con la vocal coach si è sfogato. “Questa è una perdita di tempo”, ha detto a un certo punto. “Dire che provo il pezzo per imparare una cosa che tanto poi per ideale mio non farò, non mi sembra corretto”.

Successivamente si è riferito ad Anna Pettinelli mostrandosi davvero furioso. “È una paraculata. Come dire ‘ti devo per forza sentire senza autotune’. Non ha scelto Withney Houston perché se no era assolutamente non equo, ma per me rimane non equo. Il fatto che tu mi chiedi di togliere l’autotune è quello che è fastidioso. Io devo essere libero di interpretare una cosa come la voglio fare io, nel mio stile. Se io canto con l’autotune, canto con l’autotune. Non deve essere un problema per te. Se non ti piace sono ca**i tuoi, non possono essere ca**i miei. È assurdo che un professore qua dentro sia ancora con questo tarlo nella testa”.