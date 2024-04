NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

In queste ore Rita De Crescenzo ha presentato sui social la sua nuova canzone, che tuttavia ai più ha ricordato Sinceramente di Annalisa.

Arriva la nuova canzone di Rita De Crescenzo

Sono ormai anni che Rita De Crescenzo è una dei nomi più amati e seguiti del web. Spesso infatti la tiktoker è finita al centro dell’attenzione mediatica e solo di recente ha preso parte al reality show La casa dei figli di Mouse, versione napoletana del Grande Fratello. Il programma ovviamente ha fatto a lungo discutere e alcuni momenti dello show sono diventati virali sui social. Nel mentre solo qualche giorno fa la De Crescenzo ha avuto un botta e risposta con Alfonso Signorini, durante il quale ha confermato che a breve arriverà anche il format partenopeo de L’Isola dei Famosi. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione degli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un video pubblicato sui suoi profili ufficiali, Rita ha presentato la sua nuova canzone che in breve è diventata oggetto di discussione. Non tutti sanno che la tiktoker ha anche una carriera da cantante e in queste settimane ha lavorato a nuova musica.

Tuttavia secondo qualcuno la canzone di Rita De Crescenzo ricorderebbe molto Sinceramente di Annalisa, che in questi due mesi è diventata una vera hit e ha scalato tutte le classifiche. Diversi utenti hanno così notato una certa somiglianza col fortunato brano sanremese della Scarrone e non sono dunque mancate alcune critiche.

La De Crescenzo nel mentre, come suo solito, non dà importanza alle malelingue e continua ad andare avanti per la sua strada. I fan intanto attendono già con ansia il momento in cui andrà in onda la versione napoletana de L’Isola dei Famosi e senza dubbio anche stavolta non mancheranno le sorprese.