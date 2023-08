NEWS

Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Per la prima puntata di Amici 23 torna il vincitore dell’ultima edizione Mattia Zenzola? Il rumor sul ballerino

Mattia Zenzola torna ad Amici 23?

Tra poche settimane la scuola di Amici 23 aprirà le porte a nuovi talenti di canto e ballo. Nel corso della prima puntata quindi scopriremo chi entrerà a far parte del cast di questa nuova stagione. Ma potrebbe esserci una sorpresa che coinvolte il vincitore dell’ultima edizione, Mattia Zenzola.

Angolo delle notizie riporta sul suo sito una news che riguarda il ritorno dell’amato ballerino in trasmissione come super ospite. Così come avvenuto negli anni precedenti, pare quindi che Maria De Filippi voglia portare avanti questa tradizione anche ad Amici 23.

Durante la prima registrazione quindi Mattia Zenzola farà ritorno tra i banchi di scuola. Ma vedremo se questa notizia verrà ufficialmente confermata dai canali del talent show di Canale 5. Poi capiremo se sarà il solo oppure se altri suoi ex compagni lo raggiungeranno per la formazione della nuova classe di Amici 23. Se così dovesse essere, però, sarà di sicuro una bella emozione ritrovarsi tra i banchi che fino a pochi mesi fa hanno accolto lui e gli altri ex protagonisti.

In attesa di sapere di più sulla prossima edizione di Amici 23, Mattia Zenzola è tra i volti più chiacchierati della trasmissione. Il danzatore di latino infatti è spesso al centro dei pettegolezzi per la sua vicinanza alla ballerina Benedetta Vari. Spesso i due vengono pizzicati insieme o comunque capita che si mostrino vicini sui social. Sarà solo amicizia o ci sarà dell’altro? Tanti dubbi ma poche certezze. Vedremo se prima o poi usciranno allo scoperto e riveleranno la verità!

Magari proprio ad Amici 23 potrebbe arrivare una conferma o smentita al pettegolezzo, semmai Maria De Filippi dovesse porgere la fatidica domanda a Mattia Zenzola. Ma staremo a vedere.

Ricordiamo infine che la prima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 17 settembre (o il 24 è da definire) su Canale 5.