Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Uomini e donne

Uomini e Donne, Ida Platano opinionista?

Alcuni giorni fa si vociferava sul web, come riferito anche da Blasting News, che Ida Platano sarebbe diventata opinionista della nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi quindi potrebbe avere un nuovo volto a bordo campo per commentare le vicende dei protagonisti.

Inizialmente però non si trovavano conferme circa questo suo possibile ritorno a Uomini e Donne in una nuova veste, dopo essere stata già dama per diverse stagioni. Adesso però su Instagram Ida Platano ha postato un video alquanto strano, che desta non pochi sospetti tra i fan della trasmissione:

“Mi capita ogni tanto, non spesso, forse giovedì capiterà qualcosa boh…”. Questa dichiarazione ha lasciato supporre che Ida Platano possa raggiungere Roma per le registrazioni di Uomini e Donne. Ma sarà davvero questo il motivo delle sue parole? Dal filmato sembra non veda l’ora di svelare ciò che andrà a fare da qui a giovedì, ma pare proprio non possa dire molto di più.

Redazione: allora ida mi raccomando non spoilerare in alcun modo che sei una nuova opinionista

Ida da tre giorni: pic.twitter.com/oe9tWBK96u — giulia (@gabrielsniceass) August 21, 2023

Dopo questo video sul web sono iniziate le prime supposizioni, di cui però non abbiamo assoluta certezza al momento e sono da prendere con le pinze.

Se da una parte c’è chi spera quindi di vedere Ida Platano opinionista di Uomini e Donne, o almeno è ciò che ha percepito da queste parole criptiche, c’è anche chi crede possa essere dell’altro. Non è escluso infatti che l’ex dama possa magari essere ospite della trasmissione insieme al suo compagno Alessandro Vicinanza, come già accaduto nell’ultima edizione.

Potrebbe anche essere che ciò di cui parla Ida Platano in questo video sia un altro progetto che nulla ha a che fare con Uomini e Donne. Chi lo sa! Non ci resta che attendere giovedì quindi per sapere effettivamente cosa avrà voluto dire l’ex dama ai suoi follower!