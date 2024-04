NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

Grande Fratello

In queste ore c’è stata una reunion tra Perla Vatiero e Letizia Petris, tuttavia una loro foto dà il via alla polemica

A distanza di qualche giorno dalla fine del Grande Fratello c’è stata una reunion tra Perla Vatiero e Letizia Petris, che si sono mostrate insieme sui social. Sul web però scoppia la polemica.

Reunion per Perla Vatiero e Letizia Petris

Sono trascorse due settimane da quando Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. In questi giorni così gli ex inquilini del reality show sono tornati alle loro vite di sempre e poco a poco hanno anche ripreso possesso dei loro profili social. L’attenzione del web è dunque ancora focalizzata sui concorrenti di questa edizione, che ci stanno regalando grandi momenti. Di recente infatti ci sono state diverse reunion tra alcuni dei protagonisti del programma di Canale 5, che ovviamente non sono passate inosservate.

Solo nelle ultime ore a ritrovarsi sono state anche Perla e Letizia Petris, che come tutti sappiamo all’interno della casa hanno avuto modo di legare particolarmente. Le due amiche così hanno trascorso una serata insieme, che ovviamente è stata testimoniata sui social. Ciò nonostante però sul web è partita una lunga polemica che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni utenti hanno accusato Perla Vatiero di aver fatto abuso di Photoshop nello scatto postato insieme a Letizia Petris e non sono mancati commenti molto duri nei suoi confronti. C’è anche chi ha fatto della becera ironia sulla foto delle due ex gieffine, che al momento non sono ancora intervenute per dire la loro.

Nel mentre in questi giorni Perla si sta godendo la ritrovata unione con Mirko Brunetti. Dopo mesi di dubbi, incertezze e ripensamenti, tra gli ex volti di Temptation Island è avvenuto il tanto atteso ritorno di fiamma e così adesso la coppia sta recuperando il tempo perso. I due al momento appaiono sereni e più innamorati che mai e senza dubbio in molti fanno il tifo per loro.