Chi è Pierluigi Iorio? Età, moglie, carriera e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 21 Marzo 2024

Chi è

Attore e regista (tra teatro, cinema e TV) conosciamo insieme chi è Pierluigi Iorio: dall’età alla vita privata, moglie e figli, la sua carriera, dove seguirlo su Instagram e social e molto altro…

Chi è Pierluigi Iorio

Nome e Cognome: Pierluigi Iorio

Data di nascita: 16 ottobre 1971

Luogo di nascita: Napoli

Età: 52 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore e regista

Moglie: Pierluigi è sposato con Ornella Foglia

Figli: Pierluigi ha un figlio di nome Antonio

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @pierluigi.iorio11

Pierluigi Iorio età e biografia

Le prime informazioni riguardano ovviamente la biografia. Quanti anni ha e dov’è nato Pierluigi Iorio? L’attore e regista è nato il 16 ottobre 1971 a Napoli. La sua età oggi è di 52 anni. Il segno zodiacale di Iorio è la Bilancia.

Soffermandoci sul percorso di studi di Pierluigi Iorio sappiamo che l’attore una volta conseguito il diploma ha proseguito gli studi universitari presso la facoltà di Giurisprudenza. Poi l’amore per il teatro, cinema e televisione l’hanno spinto ad approfondire questo mestiere e diventare un professionista, come vedremo.

La vita privata

E della vita privata cosa conosciamo? Pierluigi Iorio è sposato? L’attore è felicemente sposato. Sua moglie è Ornella Foglia. Insieme hanno avuto un figlio di nome Antonio. È molto legato alla sua famiglia.

Tra le curiosità sul suo conto sappiamo che Pierluigi Iorio sa suonare il pianoforte. È anche un grande appassionato di cucina e ama condividere cene o pranzi con lunghe tavolate tra amici.

Dove seguire Pierluigi Iorio: Instagram e social

Se avete intenzione di seguire Pierluigi Iorio sui social non dovete fare altro che cercare le sue pagine ufficiali su Instagram e Facebook.

L’attore pubblica diversi contenuti inerenti al lavoro e alla sua vita lontano dai riflettori. Per non perdervi nulla dei suoi progetti vi basterà consultare i suoi account.

Carriera

Dopo gli studi, Pierluigi Iorio ha sviluppato la sua carriera lavorativa prevalentemente a teatro. Da sempre ne è stato appassionato e ne ha voluto fare un lavoro. È stato protagonista di tantissimi spettacoli teatrali nel corso degli anni sia da attore che da regista, ma si è affacciato anche sul mondo di cinema e TV.

Ha collaborato con tanti grandi di cinema e TV. Pensiamo per esempio al progetto con Lina Wertmüller, Nancy Brilli o il giornalista sportivo Federico Buffa e non solo.

Film e serie TV

Per quanto riguarda il cinema invece ha lavorato nei seguenti film, cortometraggi e docufilm come: Una cena divina (2000); The Shadow dancer (2005); 1848 – Barricate a Napoli (2006); Perhaps(2006); La meravigliosa avventura di Antonio Franconi(2011) e C’è di nuovo la valigia sul letto(2023).

Protagonista anche di serie TV e soap come: Vivere (2001); L’amico di papà (2006); Un posto al sole (2009); Gomorra – La serie (2014/2016), Mina Settembre 2 (2022) e Resta con me (2023)

Gomorra

Nel 2014 ha avuto il piacere di recitare una parte in Gomorra.

Pierluigi Iorio a Pechino Express

Per quanto abbia lavorato tanto in TV, al cinema e a teatro, si tratta del primo reality show, o meglio adventure show, per Pierluigi Iorio. Ha deciso infatti di partecipare a Pechino Express 2024 – La Rotta del Dragone, insieme alla sua cara amica Nancy Brilli.

Insieme alle altre coppie di viaggiatori, conosceranno meglio gli angoli nascosti dell’Asia meridionale. Si partirà dal Vietnam del Nord e Laos, arrivando in Sri Lanka, nella parte più centrale del continente.

A TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato che per lui è stata un’esperienza totalizzante che ha preso con curiosità e dove ha scoperto usi e costumi molto lontani dalla nostra cultura. Per Pierluigi Pechino Express gli ha permesso di arricchire il suo spirito.

Iorio ha deciso di partecipare a Pechino Express grazie alla bella amicizia che lo unisce a Nancy Brilli, conosciuta nel 2018. Insieme dopo aver girato in lungo e largo l’Italia per diverse tournée teatrali, hanno avuto modo negli anni di conoscere meglio e consolidare il loro rapporto.

Chi conduce Pechino Express? Ricordiamo che al timone di conduzione del reality troviamo Costantino della Gherardesca e Fru.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Chi sono quindi le coppie di concorrenti di Pechino Express 2024? A formare il cast dell’adventure show troviamo:

Artem Tkachuk e Antonio Orefice – I Fratm; Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal – Italia Argentina; Damiano e Massimiliano Carrara – I Pasticcieri; Fabio ed Elenora Caressa – I Caressa; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini –I Giganti; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo – Le Amiche; Megan Ria e Maddalena Svevi – Le ballerine; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio – I Brillanti; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi – I Romagnoli – ELIMINATI.

Tra i menzionati conosceremo i vincitori di Pechino Express 2024.

Il percorso di Pierluigi Iorio a Pechino Express

Il 7 marzo entra nel vivo la gara a Pechino Express. Tra i protagonisti troveremo, come detto, anche Pierluigi Iorio insieme a Nancy Brilli. Come se la caveranno in questo percorso i due? (IN AGGIORNAMENTO)