Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

La corsa cult di Ciro Petrone a Temptation Island

Questa sera nel corso della seconda puntata del Grande Fratello a entrare in casa è stato il secondo gruppo di concorrenti, che andrà a chiudere, almeno per il momento, il cast. A varcare la porta rossa è stato anche Ciro Petrone, che il pubblico italiano conosce molto bene. Come sappiamo infatti l’attore partenopeo è diventato noto ai più a seguito della sua partecipazione al film di Gomorra, nel lontano 2008. Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo, e adesso Ciro ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, e di certo durante il suo percorso ci regalerà grandi emozioni.

Senza dubbio però in questi ultimi anni Petrone è diventato virale per via di un video cult risalente al 2019, quando ha partecipato a Temptation Island Vip. Come di certo in molti ricorderanno, l’attore ha preso parte al reality show di Canale 5 insieme alla sua fidanzata Federica Caputo, con la quale ancora oggi ha una relazione.

Tuttavia a poche ore dall’inizio delle registrazioni, Ciro Petrone, non riuscendo a sopportare la lontananza da Federica, scappò dal villaggio, per raggiungere la sua compagna. La sua corsa è diventata uno dei momenti più iconici della storia di Temptation Island, e questa sera, in occasione del suo ingresso al Grande Fratello, è il momento giusto per ricordare quel momento indimenticabile.

Ma cosa accadrà durante il percorso di Ciro al GF? Non resta che attendere per scoprirlo.