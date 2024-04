Amici 23, riavvicinamento tra Mida e Gaia durante la quinta puntata

NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Amici 23

In queste ore sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento tra Mida e Gaia. Un gesto del cantante di Amici 23 infatti non è passato inosservato.

Il gesto di Mida per Gaia ad Amici 23

Nelle ultime settimane si è molto parlato di Mida e Gaia. I due allievi di Amici 23 infatti come sappiamo hanno messo un punto alla loro relazione, tuttavia sembrerebbe che la parola fine non sia mai realmente arrivata. Proprio la ballerina infatti ha cercato in ogni modo di riavvicinarsi al cantante, essendo ancora innamorata di lui, senza però ottenere grossi risultati. Pochi giorni fa intanto tra i due c’è stato anche un duro scontro, a seguito del quale però è arrivato finalmente un chiarimento.

Gaia infatti ha fatto notare a Mida alcuni comportamenti che le hanno dato fastidio e così tra loro sembrerebbe essere arrivata una tregua. Adesso come se non bastasse pare che tra la ballerina e il cantante ci sia stato anche un riavvicinamento. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Proprio oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda sabato sera su Canale 5. Proprio durante una delle sue esibizioni, come ci rivelano le anticipazioni, Mida ha scritto delle barre che secondo i più sarebbero dedicate proprio a Gaia. Ma non solo. Sulla scenografia è infatti apparso un cuore con su scritto la parola “scusa” e il momento non è passato inosservato.

Il gesto del cantante per la ballerina dunque ha riacceso le speranze dei fan della coppia. Che questo sia il primo passo per un riavvicinamento? Non resta che attendere per scoprirlo.