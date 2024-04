NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Amici 23

Oggi si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 23 e come ci rivelano le anticipazioni c’è stato un infortunio per una ballerina.

Infortunio per una ballerina di Amici 23

Sabato sera su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 23, che è stata registrata proprio oggi pomeriggio. In rete intanto sono già emerse le prime anticipazioni su quello che vedremo e come al solito non sono mancati i colpi di scena. La puntata è partita con l’esito del verdetto congelato la scorsa settimana e così Lil Jolie è stata ufficialmente eliminata dopo aver perso la sfida con Sarah. Ma non solo. Al termine delle tre manche c’è stato anche un nuovo ballottaggio, che ha visto protagoniste Sarah e Aurora (che come sappiamo sta sostituendo Gaia in questo periodo).

Sabato sera così scopriremo chi tra la cantante e la ballerina dovrà dire addio al talent show, a un mese dalla finale di questa edizione. Mentre attendiamo di capire cosa succederà, oggi in studio qualcosa ha fatto preoccupare il pubblico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ci svelano le anticipazioni, nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 23 una ballerina si è infortunata durante la sua esibizione. Parliamo proprio di Aurora, che stando a quanto si legge si è fatta male a un piede. Tuttavia sembrerebbe che la situazione non sia critica e che la sostituta di Gaia non abbia avuto intoppi nel portare a termine la puntata.

Ma chi dunque tra la ballerina e Sarah sabato sera verrà eliminata? Non resta che attendere la messa in onda di sabato per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 alle 21.30.