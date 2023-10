Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Amici 23

Amici 23, Rudy Zerbi incoraggia Holden

Uno dei primi della classe di Amici 23, apprezzato da compagni, professori e pubblico a casa, ma ancora un po’ troppo schivo. Per tale ragione Anna Pettinelli ha affidato un compito a Holden.

L’insegnante ha riconosciuto la bravura del ragazzo, apprezza moltissimo il lavoro che sta svolgendo. Nonostante ciò però pensa sia rimasto nell’ombra: “Sempre un po’ schivo, senza esuberare. Ed è per questo che ho pensato di accendere un riflettore su di te. Vorrei davvero sentire come canti, nudo e crudo”.

Questa frase sta a significare che Holden, durante la puntata di Amici 23 di domenica, potrà cantare solo con voce e strumento. Potrà scegliere liberamente la canzone che più si addice alle sue corde. Può accompagnarsi al piano o farsi accompagnare da qualcuno: “Non potrai usare autotune, ma solo riverbero. Mi aspetto una bella interpretazione, intima e calda”.

La prof Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Holden con un compito! Cosa ne pensate? #Amici23 pic.twitter.com/1dvTF0VUb0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2023

Il cantante di Amici 23 ha accettato il compito assegnato dall’insegnante e ha voluto poi confrontarsi con il suo maestro Rudy Zerbi. Holden dopo aver letto la lettera ricevuta ha commentato: “Non è impossibile. Mi trovo in difficoltà a pensare di farlo adesso, perché devo abituarmi a cantare su un palco. Dall’altro punto di vista sarebbe bello riuscirci. È interessante perché mi dà modo di scegliere cosa cantare”.

Rudy Zerbi ha detto di trovarsi d’accordo con il suo allievo di Amici 23, spiegando di apprezzarlo e ammirarlo molto: “Hai un approccio spontaneo, così dev’essere la musica. Prenditi del tempo per scegliere la canzone. La cosa che apprezzo di più è il tuo timbro, la pasta della tua voce, che è unica. Per me questo compito è un’opportunità di far sentire come sei. Se vinci le tue paure sei bello. Dai modo di darti forza. Mostriamo a tutti che sei bello come sei”.

Così Holden ha accettato di mettersi alla prova con la richiesta dell’insegnante di Amici 23, Anna Pettinelli! Vedremo come se la caverà!