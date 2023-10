Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Amici 23

Amici 23, Ezio sulla morte di suo padre

L’ultimo compito affidato da Rudy Zerbi, non portato a termine con successo, ha mandato in crisi Ezio. Il cantante di Amici 23 del team di Anna Pettinelli si è domandato nuovamente se la scuola sia o meno il suo posto, date le tante difficoltà che sta riscontrando. Per tale ragione ha chiesto un confronto con la sua insegnante.

La sua insegnante gli ha consigliato di cercare di aprirsi un po’ con i propri compagni di Amici 23. Questo sembra aver spronato Ezio a parlare con alcuni di loro. Ezio ha raccontato un momento molto difficile della sua vita: la morte di suo padre. Momento che l’ha cambiato tanto:

“Sento di avere una grande negatività, specie in questo periodo. Spero che vada via. Arrivo un contesto particolare come la morte di mio padre. Ho passato due anni ad assistere alla sua malattia. Mi ha distrutto. Non riuscivo a vederlo soffrire. Gli ultimi due anni stava bene e l’ultimo giorno mi è morto tra le braccia. Avevo paura della telefonata in piena notte, non riuscivo a dormire. Questo mi ha portato a mutarmi. Questa negatività è data da questo”, ha raccontato Ezio di Amici 23.

“Mi sono chiuso in me stesso, non uscivo di casa se non con il mio migliore amico. Pensavo solo a fare musica e mi dimenticavo di vivere. I miei cugini mi hanno detto che avevo uno sguardo triste e assente. (…) Anche quando mi sento felice è come se sentissi una voce che mi dice di ricordarmi che mio padre non c’è più. Ho visto il suo declino, un omone diventare piccolo piccolo. Non avevo i mezzi, avevo 17 anni ed eravamo solo io e mia mamma. Dovevo diplomarmi e per lui non mi sono diplomato, l’ho fatto dopo”, ha concluso l’allievo di Amici 23.

Ezio si apre con alcuni suoi compagni e gli racconta un momento importante e difficile della sua vita #Amici23 pic.twitter.com/lOhcVYODPc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2023

Il racconto di Ezio ha toccato molto i suoi compagni, in particolare Gaia che è crollata in lacrime. La ballerina non è riuscita a trattenere l’emozione dopo la storia rivelata dal cantante di Amici 23.

Molte delle difficoltà di Ezio quindi, secondo lui, dipenderebbero proprio da quanto raccontato. Pian piano però spera che grazie alla musica e all’aiuto dei maestri e degli allievi di Amici 23 possa dimostrare di che pasta è fatto!