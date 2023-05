NEWS

Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

A Stresa in occasione dell’evento di Louis Vuitton parata di stelle: da Madonna a Oprah Winfrey e si parla anche di Chiara Ferragni!

Madonna e Oprah all’evento di Louis Vuitton

Voci giunte a Novella 2000 informano dello sbarco in Italia di due tra le celebrità più amate al mondo. Parliamo di Madonna e Oprah Winfrey. La cantautrice (peraltro di origini nostrane) e la conduttrice sono giunte a Stresa, nota località sul Lago Maggiore. Qui le star americane avranno modo di presenziare alla sfilata di Louis Vuitton in programma domani all’Isola Bella.

Il brand non ha voluto rinunciare a grandi ospiti per questa prima sfilata di lancio, che avrà da cornice il Palazzo e i giardini di proprietà della famiglia di Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi.

Due presenze del calibro di Madonna e Oprah Winfrey non potevano di certo mancare, tra gli attesissimi 800 vip provenienti da ogni parte del mondo. Ancora non si ha l’esattezza su chi ci sarà, anche se si vocifera la possibilità di vedere anche Chiara Ferragni e non solo!

Madonna e di Oprah Winfrey, intanto, sono arrivate in Italia con un po’ d’anticipo e alloggiano presso il Grand Hotel des Iles Borromées. La cantante, stando a quanto trapela pare abbia ricevuto una suite imperiale. Qualcosa che non sarebbe stato riservato alla conduttrice, la quale sembrerebbe aver commentato con un “perché io no?”.

Intanto sempre da Stresa il sindaco di Marcella Severino ci ha raccontato della grande attesa. Tutta la città è sottosopra e blindatissima!