NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Amici 23

Oggi è andato in onda un nuovo daytime di Amici 23, durante il quale Sarah è scoppiata in lacrime a causa dei suoi compagni.

Le lacrime di Sarah ad Amici 23

Domani sera andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23 e scopriremo chi sarà il nuovo eliminato di questa edizione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa è andato in onda un nuovo daytime del talent show durante il quale qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Sarah infatti, confidandosi con Marisol, ha ammesso di sentirsi sconfortata, non essendo riuscita in questi mesi a creare rapporti solidi con gli altri allievi. Ma non solo.

Quando è arrivato il momento Message in a bottle, ovvero quello in cui i ragazzi inviano messaggi anonimi ai loro compagni, Sarah ha avuto un’amara sorpresa. La cantante si è infatti resa conto che nessuno dei ragazzi aveva scritto un biglietto per lei e a quel punto, sorpresa e allo stesso tempo delusa, è scoppiata in lacrime per poi affermare: “Ne ho parlato prima con Marisol, un po’ mi sento inutile in questa casetta perché sento di non aver stretto un rapporto speciale con gli altri. Sento di non essere fondamentale per qualcuno, sento di essere una in più e questo mi ha fatto molto male”.

Sarah apre il suo barattolo dei messaggi anonimi, ma… #Amici23 pic.twitter.com/QD6KKSShEY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2024

Nel mentre al web non è sfuggita la reazione di Lil Jolie e di Martina. Le due allieve di Amici 23, dopo aver notato che Sarah non aveva ricevuto alcun messaggio sono scoppiate a ridere, facendo storcere il naso al pubblico. Tuttavia la reazione delle due cantanti non è stata dettata dalla malizia. Inizialmente infatti la stessa Sarah, pensando a uno scherzo, ha sorriso nel vedere la bottiglia vuota. Quando però tutti si sono resi conto della realtà dei fatti, i ragazzi hanno fatto le loro scuse all’allieva di Lorella Cuccarini.

Sarah ha un momento di sconforto e condivide con i suoi compagni le sue emozioni #Amici23 pic.twitter.com/yFWQfCK7NN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2024

In particolare Sofia e Marisol hanno sottolineato come Sarah sia una persona importante e un punto di riferimento all’interno della casetta. La giovane artista tuttavia presa dallo sconforto non è riuscita a voltare pagina con facilià.