Ieri sera è stata registrata la quarta puntata del Serale e, a differenza delle prime due, anche questa volta c’è stata una sola eliminazione. Andiamo a scoprire chi è finito al ballottaggio e il nome del presunto concorrente che ha dovuto lasciare Amici 23.

Il nuovo presunto eliminato del Serale di Amici 23

Ieri sera è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 23 e come al solito ne sono successe di tutti i colori. Tra i momenti più divertenti possiamo sicuramente citare i guanti di sfida dei professori, che questa settimana erano basati sui miti della musica e dello spettacolo. In base alle anticipazioni sappiamo come andranno anche tutte le manche e chi arriverà al ballottaggio finale.

Durante la prima manche si confronteranno le squadre di Emanuel Lo con Lorella Cuccarini e quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I componenti di quest’ultimo team andranno al ballottaggio e l’eliminato provvisorio sarà Petit. Nelle altre due manche invece saranno a rischio eliminazione Sarah e Lil Jolie.

Il giovane cantante napoletano sarà colui che si salverà per primo e questo aprirà una sfida tra le due allieve. Tra le canzoni cantante da Sarah ci sono Cruel Summer (di Taylor Swift), Cuore e Touché. Mentre Lil Jolie si esibisce su The Black Horse anche the Cherry Tree, Because the Night e Follia.

Maria De Filippi alla fine chiede a entrambe di dire qualcosa l’una sull’altra ed è felice di vedere Lil Jolie con il sorriso perché ha imparato a gestire la sua paura di un’eventuale eliminazione. La puntata, come sempre, si concluderà con il ritorno degli allievi di Amici 23 in casetta e qui la conduttrice rivelerà le sorti delle due cantanti.

Stando alle segnalazioni pare che a dover abbandonare il percorso all’interno del talent di Canale 5 sarà proprio Sarah. Per la giovane allieva sarà un duro colpo e ci rimarrà sicuramente molto male, ma saprà farsi forza e, grazie al sostegno dei fan, la ritroveremo tra qualche tempo con nuova musica.

E voi per chi tifate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di seguirci per altre news.