Garibaldi torna al Grande Fratello con un ruolo inedito!

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Grande Fratello

Dopo essere stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ritroveremo Giuseppe Garibaldi ancora protagonista del reality show, ma con un altro ruolo. Scopriamo di cosa si tratta.

Grande Fratello, torna Giuseppe Garibaldi!

Come annunciato nelle scorse ore si tratta di un vero e proprio colpo di scena quello che ha riservato il Grande Fratello per la prossima edizione! La produzione del programma di Canale 5 ha scelto Giuseppe Garibaldi come volto dei casting itineranti in giro per l’Italia.

L’ex gieffino, a quanto pare, ha l’importante compito di occuparsi delle selezioni per formare il cast della nuova edizione del Grande Fratello, in programma il prossimo settembre su Canale 5 con al timone ancora Alfonso Signorini.

Sebbene si sia conclusa da pochi mesi l’edizione del Grande Fratello che ha visto la vittoria di Perla Vatiero, gli autori stanno già cercando dei nuovi volti e questa “missione” spetta tutta a Giuseppe Garibaldi. Come mostrato dai video mostrati sui social, il collaboratore scolastico ha invitato le persone comuni a scriversi alle selezioni per poter finalmente avere la rosa dei concorrenti.

La notizia è stata ufficializzata con un video pubblicato sui social del Grande Fratello: “Attenzione Lecce! Avvistato Giuseppe Garibaldi che si aggira per le vie della città alla ricerca di nuovi volti per i casting. Chissà, il prossimo concorrente a varcare la Porta Rossa potresti essere proprio tu! Quale sarà la prossima tappa? To be continued…”.

Nei vari video mostrati sui social abbiamo visto Giuseppe Garibaldi in giro per le strade di Lecce e la spiaggia di Gallipoli, alla ricerca di qualche volto interessante da poterlo convincere a iscriversi ai casting e varcare così la Porta Rossa. E chissà che questo per Giuseppe non possa essere un inizio e magari la possibilità per lui di avere un ruolo al Grande Fratello nel corso della prossima edizione!