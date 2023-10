NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

Amici 23

Durante la sua esibizione ad Amici 23, Spacehippiez fa una dedica a Lil Jolie: per il web è nata una nuova coppia

È nata una nuova coppia ad Amici 23?

Non mancano le emozioni oggi ad Amici 23. Anche oggi nel corso della puntata gli allievi si sono messi alla prova con delle nuove gare, durante le quali ci sono stati diversi colpi di scena. Poco fa però a non passare inosservata è stata l’esibizione di Spacehippiez. Il giovane cantante, allievo di Lorella Cuccarini, ha infatti cantato il celebre brano di Daniele Silvestri, Le cose che abbiamo in comune. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Verso la fine della performance, Spacehippiez si è avvicinato a Lil Jolie e a quel punto le ha fatto una dedica che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. La cantante nel mentre è rimasta stupita, e imbarazzata ha sorriso. Sui social nel frattempo gli utenti si sono letteralmente scatenati.

Secondo i più infatti nella scuola di Amici 23 sarebbe nata una nuova coppia, ovvero proprio quella formata da Spacehippiez e Lil Jolie. Fino a questo momento tuttavia nessuno era a conoscenza del legame tra i due artisti e in molti si stanno già chiedendo cosa accadrà tra loro.

Che dunque sia nato davvero l’amore tra Spacehippiez e Lil Jolie? Non resta che attendere per saperne di più.