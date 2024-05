Luca Jurman spera nella vittoria di Sarah: “L’unica che meriterebbe” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Maggio 2024

Amici 23

Luca Jurman ha parlato di Sarah in una delle sue ultime dirette social e ha affermato che sarebbe proprio lei la più meritevole della vittoria tra i cantanti di Amici 23.

L’opinione di Luca Jurman su Sarah

Sappiamo tutti che Luca Jurman non le manda a dire e ogni settimana è pronto a commentare le esibizioni degli allievi di Amici 23. Molto spesso ha criticato, per esempio, Holden a causa di alcuni suoi atteggiamenti e anche per il suo modo di cantare.

A volte però ha anche una buona parola per gli studenti, soprattutto quando vede del talento o delle potenzialità. In una recente live l’ex professore del talent ha affermato che a vincere Amici dovrebbero essere Marisol oppure Sarah:

“Riuscirete a cavarvela se vince Marisol o al massimo questa ragazzina qui. Quanto a flow agli altri fa un baffo. Ha sbagliato anche lei ora, si è persa. Ma in generale è molto più musicale”.

Dal video qui sotto infatti possiamo intuire come, secondo Luca Jurman, Sarah abbia una musicalità migliore rispetto agli altri cantanti in gara in questo momento. Per tale ragione dovrebbe portarsi a casa la vittoria e alzare la coppa nella puntata di sabato prossimo.

Ricordiamo che anche Anna Pettinelli ha cambiato con il tempo idea su Sarah. La maestra non è convinta che si debba meritare la vittoria, ma in precedenza aveva affermato che la giovane cantante sarebbe dovuta andare sicuramente in finale:

“A sorpresa, pur continuando a vedere i suoi limiti, Sarah se la merita la finale. Sarah non si è spaventata mai e questo le va riconosciuto. Lei è quella che al Serale è esplosa e serve a questo: a fare esplodere il percorso dei ragazzi e tutto quello che hanno appreso. Una volta che sei lì devi mettere a frutto ciò che hai imparato e lei lo ha fatto. La finale se la merita”.

Voi che cosa ne pensate?