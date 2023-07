Amici 23, via Arisa e Todaro? Spuntano i nomi di ex volti del talent per sostituirli

NEWS

Debora Parigi | 13 Luglio 2023

Amici 23

Spuntano grandi nomi per i nuovi prof di Amici 23

Mancano circa due mesi alll’inizio di Amici 23. La messa in onda della prima puntata, quella in cui si forma la nuova classe, è prevista per domenica 17 settembre, come sempre al pomeriggio. E ancora non è chiaro chi saranno i prof che vedremo dietro la cattedra, sia di canto che di ballo.

Se non ci sono dubbi su Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, un’altra grande conferma è arrivata di recente e si tratta di Lorella Cuccarini. Salvo cambi dell’ultimo minuto, la ritroveremo ancora una volta nel settore canto, dove ha convinto molto nelle ultime due edizioni. Anche Emanuel Lo dovrebbe restare. Mentre sembrano essere molto in bilico Raimondo Todaro da una parte e Arisa dall’altra.

I due coach saranno quindi sostituiti? Molto probabile e a tal proposito spuntano già dei nomi davvero interessati per prendere i loro posti. A riverarli è stato Amedeo Venza, attraverso le storie sul suo profilo Instagram. E così per il canto al posto di Arisa spuntano due nomi di eccezione: Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Per il ballo, invece, al posto di Raimondo Todaro si sarebbe fatto il nome di Elena D’Amario, professionista da tantissimi anni nel talent. Ma non si esclude il grande ritorno di Veronica Peparini che è riuscita a far vincere per la prima volta nella storia del talent una ballerina donna: Giulia Stabile alla ventesima edizione.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma non è così impossibile vedere uno di questi quattro nomi tra i prof di Amici 23. Per quanto riguarda la modalità di come si svolgerà il programma, invece, ancora nessua notizia. Potrebbe restare come accaduto nelle ultime tre edizioni dato che il pubblico sembra aver apprezzato molto, specilamente il fatto fi avere gli allievi già chiusi in casetta dall’inizio del pomeridiano. Comunque, se ci sarà qualche aggiornamento ve lo daremo.