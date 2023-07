NEWS

Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

Temptation Island

Roberta De Grazia, tentatrice di Temptation Island 2023, ha baciato Giuseppe? La sua risposta in un video

Il bacio a Temptation Island 2023?

Nelle puntate precedenti di Temptation Island 2023 abbiamo visto Giuseppe legare fin da subito con la tentatrice Roberta De Grazia. La fidanzata Gabriela, la quale ha scoperto dei tentativi di tradimento in passato nella vita quotidiana, ci è rimasta molto male. Talmente tanto da non riuscire a vedere finire i video durante il falò con le altre ragazze.

In seguito, lei si è avvicinata al tentatore Fouad e solo durante il falò di confronto ha ammesso di averlo baciato:

“7 anni di prese per il cu**. Io ho visto cose su di te qui dentro dopo due ore. Ah tu non hai fatto niente? Svergognato. Tu te ne penti? Mi sono vissuta sette anni di corna che mi hai fatto. Non volevi che andassi a ballare. Si mi sono baciata con lui. Mi sapeva prendere di testa e mi piaceva”.

Durante il confronto, inoltre, Giuseppe ha affermato di non avere baciato la sua tentatrice Roberta: “Lui è più intelligente di te che ti diceva di non fare cazz***e. Io ti ho messo le corna? Ti sbagli. Cosa provo io? Io ti amo ancora e tu lo sai. Filippo io non l’avrei baciata la tentatrice”. Un video su TikTok postato proprio dalla De Grazia, però, avrebbe insinuato il dubbio.

Secondo diversi utenti, infatti, l’espressione della tentatrice di Temptation Island 2023 starebbe a significare che qualcosa è effettivamente accaduto. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

